Covidarmbånd skal bringe kalundborgensere sammen

Kalundborg: Det er ikke let at være social i en coronatid. Håndtryk og knus er i de fleste situationer bandlyste, og selv de nærmeste venner og bekendte kan have svært ved, hvordan man skal håndtere at mødes. Den lokale kok Mia Reesen har forsøgt at finde en løsning: et sæt covidarmringe inspireret af blandt andet de lyserøde gummi armbånd som Kræftens Bekæmpelse brugte til at gøre opmærksom på brystkræft.