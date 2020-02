Shaun Gamble fra Café Costa Kalundborg Kaffe fik fredag eftermiddag overrakt Liv i Kalundborg Prisen 2019 af Det Radikale Venstre i Kalundborg. med prisen fulgte et maleri af kunstmaler Britt Zenth. Foto: Per Christensen

Costa Kalundborg Kaffe hædret med pris

Medlemmer af Det Radikale Venstre i Kalundborg var mødt op for at hylde caféens indehaver Shaun Gamble, der modtog Liv i Kalundborg Prisen 2019.

- Faktisk var det allerede sidste år, at vi besluttede at det var dig der skulle have prisen. Vi ville dog først overrække den til dig, når caféen var færdig. Derfor får du Liv i Kalundborg Prisen 2019, selvom vi nu skriver 2020, forklarede Hans Munk, der er formand for det Radikale Venstre i Kalundborg.