Coronavirus aflyser Vandets Dag

- På baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forbindelse med coronavirus ser vi os desværre nødt til at aflyse Vandets Dag.

- Forsyningssikkerheden er vigtigst, og vi kan ikke risikere at vores medarbejdere eventuelt bliver syge eller skal i karantæne, oplyser Hans-Martin Friis Møller, direktør Kalundborg Forsyning.

Vandets Dag skulle have været afviklet lørdag den 21. marts, men på Kalundborg Forsyning prioriterer man i høj grad forsyningssikkerheden af både vand og varme til alle kunderne, og derfor har man valgt at aflyse Vandets Dag, som er en årligt tilbagevendende begivenhed, som igen kommer på programmet næste år i marts.

Den planlagte Vandbar på Solskinspladsen bliver derfor ikke åbnet, ligesom Forsyningen ikke lukker op for de mange besøgende, som der ellers var udsigt til. Her skulle gæsterne høre om både varmepunpen, Tissøværket, renseanlægget ligesom Forsyningens medarbejdere var klar med masser af råd og vejledning til indstilling af fjernvarmeanlæg.

Til gengæld gennemfører Kalundborg Forsyningen traditionen med at tage ud i kommunens 4. klasser for at give dem vigtig viden om vand.