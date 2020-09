Coronatest anbefales inden tid hos lægen

Da Vivian Jacobsen fra Røsnæs ville til lægen hos Nordic Medicare på Bredgade 23 i Kalundborg for at få kigget på sin hofte, fik hun at vide, at hun skulle have foretaget en coronatest inden. Vivian Jacobsen endte med aldrig at komme af sted til lægen, da hun ikke har fået lavet coronatesten, og nu vil hun i stedet prøve at få en henvisning til en gigtlæge.