Michael og Gitte Zachariasen har besluttet at lukke Banekiosken permanent, efter coronakrisen har gjort et stort indhug i deres omsætning. Særligt kunderne, kommer de til at savne, fortæller Gitte Zachariasen. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Coronakrisen tvinger Banekiosken til at lukke: - Det gør hamrende ondt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coronakrisen tvinger Banekiosken til at lukke: - Det gør hamrende ondt

Kalundborg - 11. november 2020 kl. 05:30 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen

Siden coronapandemien lukkede Danmark ned i foråret, har trængslen på Kalundborg Station været markant mindre, og det har sat dybe spor hos Banekiosken, hvis månedlige omsætning er blevet reduceret med 200.000 kroner, siden krisen indtraf.

Det betyder, at de to indehavere Michael og Gitte Zachariasen, der åbnede kiosken for to et halvt år siden, nu må dreje nøglen om.

- Det gør hamrende ondt, men situationen har været, som den har været, og det har vi ikke kunnet rette op på, siger Gitte Zachariasen, der har sagt lejekontrakten med DSB op fra på fredag.

Hen over weekenden bliver lokalerne, hvor pendlerne indtil nu har kunnet nyde en hotdog med udsigt til havet, rømmet, så stedet er klar til at blive synet mandag. Hvad der skal ske med lokalerne efterfølgende ved Gitte Zachariasen ikke.

Selvom parret løbende har taget af deres opsparing for at holde liv i forretningen, har de nu måttet sande, at det er slut.

- Jeg har kun en tredjedel af, hvad jeg plejer at få ind i indtægt, og det har jo stået på siden marts måned. Det er blevet værre nu her, folk er blevet meget mere påpasselige, fortæller Gitte Zachariasen, der særligt hæfter sig ved, at stort set alle morgenpendlerne er forsvundet.

Ramt af sygdom Ud over coronakrisen har sygdom i familien også gjort tiden vanskelig for parret, da 53-årige Michael Zachariasen i april blev ramt at en slem blodprop.

Han har ikke kunnet arbejde lige siden, og sygdommen har betydet, at Gitte Zachariasen, de seneste tre måneder, har måttet overlade den daglige drift af kiosken til sin datter.

Hun er ikke i tvivl om, at lukningen tager hårdt på hendes mand.

- Jeg ved, at det har været hans livsdrøm at eje denne her kiosk. Så det gør ondt på ham selvfølgelig, siger hun.

Når Banekiosken nu lukker, er tanken, at Michael Zachariasen skal have fred og ro, og at Gitte Zachariasen, der er fyldt 67, trækker sig tilbage og går på pension.

De kommer dog begge til at savne arbejdet i kiosken og de mange søde kunder, der gennem tiden er kommet med både blomster, chokolade, breve og kort. Nogle har tilmed givet Gitte øgenavne som »momse« og »olde«.

- Det var værd at prøve, og det har været godt. Vi har været glade for at være dernede, siger Gitte Zachariasen.

Parret havde ansat fire voksne og en ungarbejder i Banekiosken.