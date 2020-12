Se billedserie Glarmestrene har travlt. Så meget, at det kan være svært at følge med efterspørgslen.

Coronakrisen giver lidt buler på bundlinjen

Kalundborg - 21. december 2020 kl. 20:01 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen

- Misforstå mig ikke. Det skal selvfølgelig være sådan, at folk bliver hjemme, hvis de er bekymrede for corona-virus eller skal til test. Men det har haft den helt konkrete konsekvens, at min virksomhed har haft mere fravær blandt medarbejderne i 2020 end nogensinde før.

Sådan fortæller glarmester Kim Rørdam, der har over fire årtiers brancheerfaring. Han søgte nemlig om tilladelse til at forlade folkeskolen efter 7. klasse, hvorefter han i 1976 kom i lære hos sin far, Hans Peter Rørdam - der aldrig blev kaldt andet end »Rørdam«.

Øget fravær går ud over planlægningen af arbejdet, så det kommer til at betyde nogle »buler« på bundlinjen for corona-året 2020, fortæller Kim Rørdam, som dog ikke er bekymret:

- I forhold til, at vi har en krise, så er det faktisk gået pænt, og der er masser at lave. Dét, som sætter begrænsningen, er en nærmest konstant mangel på kvalificeret arbejdskraft. Jeg har søgt efter en uddannet glarmester, men har ikke haft held til at finde en, siger Kim Rørdam, der tilføjer, at mangel på arbejdskraft gælder i flere håndværksbrancher lokalt.

Kim Rørdam har helt præcist 44 års brancheerfaring. Da hans far døde i 1983, drev hans mor Ellen forretningen videre i halvandet år, indtil Kim Rørdam overtog den i 1985. Ellen Rørdam døde i 1987, hvor hun blev dræbt af en spiritusbilist.

Sværere at følge med

I den store glarmesterforretning på Stejlhøj i Kalundborg har coronakrisen kombineret med mangel på kvalificeret arbejdskraft haft den betydning, at det i perioder har været svært at følge med efterspørgslen.

- Det spiller også ind, at vi herhjemme ikke har fået uddannet tilstrækkeligt med glarmestre. Det giver et større pres på dem, der er der, siger Kim Rørdam, der går ind for, at man som selvstændig selvfølgelig skal være med til at uddanne dygtige, nye folk i faget.

Også på området leverancer har der været bøvl på grund af coronakrisen. Leverandørerne er pressede, og det har betyder, at der er gået ged i flere forsendelser end normalt. Det skyldes en blanding af travlhed og mangel på folk på grund af corona-fravær, nævner Kim Rørdam.

- Store dele af 2020 har været præget af usikkerhed, siger Kalundborg-glarmesteren, som tror, at det bliver væsentligt bedre i løbet af 2021.