Coronakrisen ændrer Julie Heys firma

Julie Hey, der er forfatter, foredragsholder, klumme- og madskribent og skydeinstruktør og driver firma med base i Davrup nær Bregninge, har lært under coronakrisen, at hun bliver nødt til at gøre som ålen: At sno sig.

- Når omsætningen pludselig styrtdykker med over 80 procent, så er man nødt til at omstille sig. Der er så mange ting, der ikke kan lade sig gøre på grund af coronarestriktionerne, men så har jeg sat ekstra fokus på de ting, der er mulige at gennemføre, fortæller Julie Hey.