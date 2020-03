Boesen i Kalundborg og i Holbæk lukker foreløbig frem til mandag den 30. marts. Foto: Jørn Nymand

Coronakrise: Boesen lukker to uger i Kalundborg og Holbæk

Kalundborg - 17. marts 2020

I Frankrig og Italien er alle butikker ud over dagligvarehandel og apoteker blevet tvangslukket på grund af coronavirussen. Nu har smitte-situationen i Danmark også medført, at en række tøjbutikker rundt i landet har valgt at lukke - i første omgang i de kommende to uger.

Blandt de danske tøjbutikker er modebutikken boesen, som lukker butikkerne i både Kalundborg og i Holbæk i de kommende to uger.

- Vi skal alle passe på hinanden, og for medarbejdernes sikkerhed er det også det helt rigtige at gøre, mener butikschef Mette Nielsen, boesen på Nytorv i Kalundborg.

De seneste dage har der næsten ikke været nogle kunder i butikkerne. Langt de fleste har fulgt regeringens råd om at være forsigtige og bruge deres sunde fornuft.

- Men vi glæder os allerede til at vende tilbage til en normal hverdag, vores jobs og kontakten med kunderne. Når vi åbner igen, er butikkerne fyldt med lækre styles i forårsfriske farver fra alle vores leverandører, fortæller Mette Nielsen. Hun ser sammen med de øvrige boesen-medarbejdere frem til at præsentere disse varer for kunderne.

- Men lige nu handler det udelukkende om at passe på hinanden og stå sammen hver for sig.

Butikschefen gør opmærksom på, at når butikken åbner igen, så er der virkelig brug for, at man handler lokalt.

- Vi får brug for kunderne, som aldrig før.