Coronaens konsekvens kender vi jo slet ikke..

- Når du spørger mig om konsekvenserne af corona-krisen for os som virksomhed, må jeg sige, at det kan jeg ikke svare på. For vi er ikke igennem krisen. Vi kan håbe på, at sygdommen er under kontrol. At vi rent sundhedsmæssigt er på rette vej. Men økonomisk har vi slet ikke set virkningerne af de mange uger, hvor stort set alt blev lukket ned. Og jeg kan godt frygte konsekvenserne, for det er nu, at hjælpepakkerne ophører. Det er nu, at alle de virksomheder, alle de erhvervsområder, der er afhængige af en solid og stabil opbakning fra det offentlige rum, skal løfte sig selv ind i en fremtid, der ikke bliver, som den var.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her