Corona-virus får flere til at tage cyklen

Danmark er i endnu højere grad blevet et cykelland under coronavirussen. Salget af cykler er boomet så voldsomt, at fabrikkerne nu har svært med at følge med efterspørgslen, og især mountainbikes er en stor mangelvare.

- I den meget dyre ende af prisskalaen er det stadig muligt at få, hvad man ønsker. Men i det mere prisrimelige lag fra 4000 til 10.000 kroner er der udsolgt i flere cykel-kategorier, og jeg kan ikke se, at fabrikkerne kommer på omgangshøjde med efterspørgslen lige med det samme. Der kan sagtens gå et års tid, før vi er tilbage til mere normale tilstande, vurderer Henrik Djernis fra Fri BikeShop i Elmegade i Kalundborg.