Corona-smittefare: Biblioteker aflyser alle arrangementer

Øget corona-smittefare og opfordringer fra myndighederne får nu Kalundborg Biblioteker til at aflyse alle arrangementer.

- Kalundborg Biblioteker er desværre nødsaget til at aflyse alle vores arrangementer, indtil videre frem til 1. april.

- Det gælder alle arrangementer for eksempel alle foredrag og fællesspisninger, biblioteksklub-møde, alle frivillige højtlæsninger, it-undervisning til borgere, læsehunde-kurser, børneteater og andre børne-arrangementer, lyder det i en pressemeddelelse fra Kalundborg Biblioteker.

- Hvis du har købt billetter på bibliotekerne, skal du henvende dig på et af kommunens biblioteker for at få dine penge tilbage, lyder rådet.