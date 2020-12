Corona lukker ikke Birkegårdens julefest

- Vi har clearet sundhedsmyndighederne og ministeriets seneste udmelding af med vores hotline, og fået klar besked om, at vi kan holde åben, fordi vores juleaktiviteter fortrinsvis finder sted i det fri. At vores gæster stort set opholder sig udendørs under besøget. Det betyder, at alle gæster er velkomne. Blot ikke i cafeen, der som alle andre indendørs serveringssteder er lukket ned. Til gengæld kan man udendørs få stillet sin sult andre steder i haverne, siger indehaver Merry Sørensen.