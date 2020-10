Egentlig skulle den nye samkørselsapp NaboGo være blevet rullet ud i foråret, men coronapandemien spænder ben for projektet. App?en skal gøre det nemmere for folk at komme rundt. Foto: Rita Vestergaard

Corona-krisen bremser projekt med samkørsel

Det var landdistriktsudvalget, der i 2019 besluttede at igangsætte det toårige forsøgsprojektet, der er et samarbejde mellem Movia, NaboGo, Slagelse, Holbæk og Kalundborg Kommuner.

Oprindeligt var planen, at den nye samkørselsplatform NaboGo skulle være blevet markedsført og udbredt til kommunens borgere i foråret, men coronapandemien spænder ben for projektet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her