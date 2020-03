Corona kan koste kendt spillested og pub livet

- Vi er ikke ude på at høste medlidenhed. Vi må bare konstatere, at det er sådan, det er. Vi traf et valg for halvandet år siden, da vi besluttede at genskabe det gamle dansested Postgaarden. Der var ingen, der tvang os. Vi syntes jo bare, at det kunne være spændende. Både for os og for byen, siger Morten Nystrup.