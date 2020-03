Salgs- og kundeansvarlig hos Lips Autoteknik, Marc Andreasen, oplyser, at der bliver gjort meget for at mindske corona-smitterisikoen på værkstedet - både blandt medarbejdere og kunder. Foto: Jørn Nymand

Corona-initiativ: På med handskerne hos Lips Autoteknik

- Vi har her på værkstedet fulgt med i udviklingen af coronavirussen de sidste mange dage. Derfor har vi naturligvis også i henhold til Sundhedsstyrelsen vedtaget en række tiltag, som skal hjælpe os alle med at komme bedst ud af situation.

- Vi gør alt for at passe godt på kundernes biler, på kunderne og deres familier. Derfor har vi blandt andet håndsprit flere steder, vi sørger for en grundig vask af hænder, og vi tager handsker på, når vi kører kundernes biler ind og ud af værkstedet, fortæller Marc Andreasen, der er salgs- og kundeansvarlig.

- Vi vil gøre alt for at passe på kunderne og os selv her på værkstedet, og det håber vi på, der er forståelse for. Nu handler det for os alle om at komme godt igennem denne situation sammen, siger Marc Andreasen.