Maja Helbo Jensen, der er partner i Kalundborg Fysiocenter, fortæller at man arbejder på at blive bedre til at rådgive og genoptræne patienetr digitalt. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Corona gør sundhedscenter digitalt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona gør sundhedscenter digitalt

Kalundborg - 12. maj 2020 kl. 13:56 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange virksomheder har det svært under coronakrisen, fordi de ikke kan være i fysisk kontakt med danskerne. Et sundhedscenter i Kalundborg får hjælp i et socialfondsprojekt til en digital strategi, som på langt sigt både kan gavne både deres patienter og organisation.

Tomme lokaler har præget Fysiocenter Kalundborg under coronakrisen. Den 13. marts satte centeret op mod tusinde patientforløb i bero og udskød al ikke-kritisk behandling på grund af coronakrisen. Tiden siden da, har sundhedscentret brugt på at omlægge en del af sine aktiviteter, så de foregår digitalt.

Centrets ansatte har forsøgt at hjælpe patienterne på afstand via digitale løsninger. Der er blandt andet planlagt onlinekurser for alle medarbejdere for at øge deres kompetencer og tryghed i brugen af digitale løsninger.

- Allerede nu er det helt klart hos os, at der er opgaver, som vi fremadrettet kan løse bedre ved at inddrage digitale løsninger. For eksempel kan en del genoptræning foregå derhjemme, så patienter sparer tid på transport. Samtidig kan vi øge kvaliteten af forløbet med flere korte opfølgninger via telekonsultationer, siger Maja Helbo Jensen, partner i FysioCenter Kalundborg.

Og Maja Helbo Jensen tror de digitale løsninger er kommet for at blive.

- Vores tilgang er langsigtet - vi har set coronakrisen som en anledning til at ændre praksis og udvide vores digitale tilbud. Vi prøver at trække læring ud af den seneste tids krisehåndtering, og vi tror, at øget digitalisering kan blive en fordel for patienterne og hele vores organisation på sigt, siger Maja Helbo Jensen.

Den digitale omstilling foregår i samarbejde med socialfondsprojektet »Digitale Veje til Vækst«, der tilbyder onlineforløbet »Kom trygt online«, der er et minikursus skræddersyet til den enkelte virksomheds aktuelle behov under og efter coronakrisen.