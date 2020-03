Foto: Per Buurgaard Christensen

Kommunalbestyrelsen i Kalundborg og ledende embedsmænd - her fra beskæftigelseskonferencen på Saltoftehus i 2018 - aflyser det planlagte planseminar i slutningen af marts. Foto: Per Christensen

Corona aflyser politiske møder

Kommunalbestyrelsens møde 25. marts er blandt de møder, som nu er aflyst i Kalundborg Kommune. Også et to dage langt plan­seminar i slutningen af marts er aflyst.

* Kommunalbestyrelsens 27 medlemmer i Kalundborg kan disponere over eftermiddagen og aftenen onsdag den 25. marts til noget andet end det, der ellers står i de folkevalgtes kalender - nemlig kommunalbestyrelsens ordinære marts-møde.

Corona-virussen lukker ned for det meste. Også for det berammede kommunalbestyrelsesmøde.

- Et af de møder, vi gennemfører som telefon- eller skypemøde, er det næste møde i økonomiudvalget. Og forklaringen er, at der er sager, som er uopsættelige, eller sager, som har konkret betydning for borgere eller virksomheder, siger han.