Flere deltagere i fastelavnsdansen i Løve gør meget ud af kostumerne. Som her fra sidste år. Privatfoto

Corona aflyser fastelavnsdans

- Vi har i medlemskaren en deltager, der har være barnepige for sit barnebarn, som i børnehaven har været i kontakt med med en person, der måske er smittet. Vi har også modtaget afbud på grund af smittefaren, så vi har taget den beslutning i bestyrelsen, at vi aflyser Løvedansen i marts. Vi håber så, at vi kan gennemføre dansen 8. april, som er næste danseaften, onsdagen før skærtorsdag, siger Frans G. Thomsen.