Se billedserie På Robin Hood-turen trænede deltagerne i at lave bue og pil og skyde, og der var mange andre udfordringer samt bål, pandekager og Robin Hood-film. Privatfotos

Corona: Spejdere laver tredelt aktivitetsplan

Kalundborg - 21. november 2020 kl. 15:51 Kontakt redaktionen

Hvidebækspejderne har været på Robin Hood-tur til Brommecentret, hvor der deltog 26 spejdere fra tre til 14 år og syv ledere, plus to forældre til de mindste.

- Turen var planlagt med to overnatninger, men grundet coronarestriktioner var det ikke muligt, fortæller Jakob Bagger-Hansen, leder hos Hvidebækspejderne, som tilføjer: - For os var det vigtigt at gennemføre, det vi kunne, og det var vores forældre og spejdere heldigvis enige i. Og vi havde et rigtigt flot fremmøde til turen.

Hvidebækspejderne gennemførte turen med støtte fra DUF, som valgte at bibeholde støtten, og Michaela Petersen, der er leder og styrelsesmedlem hos Hvidebækspejderne, siger, at støtten har gjort, at deltagerne har kunne gøre ekstra ud af udklædning og poster:

- Vi kan se og mærke en forskel for spejderne alt efter, hvor meget vi ledere lever os ind i temaet. Og denne tur tror jeg, at spejderne vil tale om længe, siger hun.

På Robin Hood-turen skulle spejderne lave sværd og bue, derefter skulle de øve sig i forskellige discipliner som bueskydning, snige sig gennem en bane uden at ramme snorene med klokker, så vagterne opdagede dem. Liste pengesække fra Prins John, uden han vågnede, lære at finde skjulte beskeder med usynlig skrift.

Der skulle også laves ild til de fattige, og Lady Marion skulle befries fra fangehullet, inden vagten kom tilbage, så det gjaldt om at løse koderne til låsene hurtigt. Der skulle stjæles pengesække fra prins John, fra hans soveværelse, og en fattig mand skulle have hjælp til at få malket koen, samlet æg og finde mel, der var gemt væk i skoven, så sheriffen ikke stjal det.

Deltagerne bagte pandekager over bål, og der blev øvet lidt mere bueskydning, inden alle så Disney's Robin Hood-klassiker fra 1973.

Hvidebækspejderne har i år måtte aflyse sommerlejr, 40 års jubilæum og ture på grund af corona til stor ærgrelse for alle:

- Som spejdergruppe er det utroligt vigtigt for os at fortsætte med at have gode tilbud til vores spejdere, både til de ugentlige møder og de ekstra ting, vi gør, så som ture. Vi står i en svær situation i forhold til coronaen. Vi var lukket helt ned i foråret, og der vil vi ikke hen igen, fortæller Jakob Bagger-Hansen og forklarer, at strategien indeholder planlægning med A, B og C-planer for aktiviteter, så man hurtigere kan manøvrere tilbudene og holde dem så åbne som muligt.

