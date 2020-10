Corona: Ledigheden og udgifterne stiger

Covid-19 har sendt mange ud i ledighed i hele landet. Også lokalt, viser aktuelle tal fra Jobcenter Kalundborg.

Kalundborg - 21. oktober 2020 kl. 18:18 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Antallet af smittede med covid-19 stiger igen, og det kan også aflæses på Kalundborg Kommunes ledighedstal - og de forbundne udgifter. Det betyder, helt firkantet, at Jobcenter Kalundborg næppe er i stand til at overholde budgetmåltallene for 2020. I de senere år har Jobcentret ellers præsteret at lægge uforbrugte millioner tilbage i den kommunmale kasse. Men sådan går det næpppe i år, fremgår det af seneste budgetopfølgning.

Økonomiafdelingen forventer aktuelt et merforbrug på 25,9 millioner kroner, hvilket dog er næsten seks millioner kroner mindre end ved udgangen af juli i år. Forklaringen på det markante merforbrug skal findes i flere forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere - som følge af corona-krisen.

Der er andre »lyspunkter« i de konkrete tal. For det første er væksten i ledigheden læavere i Kalundborg end i gennemsnittet for landet, og samtidig er de stigende udgifter omfattet af budgetgarantien, hvilkket betyder, at Kalundborg Kommune ikke selv hæfter for de ekstra udgifter.

Nøgletallene for Kalundborg viser, at der over et år, fra august 2019 til august 2020, har været en stigning i antallet af borgere på offentlig forsørgelse på 6,0 pcrocent - og særligt a-dagpengeområdet er ramt af stigende ledighed, oplyser Jobcenter Kalundborg.

Og det er på den baggrund, at Jobcentret vurderer, at budgetmåltallene for 2020 ikke kan overholdes.

Jobcentret konkluderer:

De beskæftigelsesmæssige effekter af corona-krisen, herunder den seneste udvikling med stigende smittetal, skaber fortsat usikkerhed i forhold til udviklingen i enkelte målgrupper, og dermed også usikkerhed i forhold til overholdelse af budgetmåltallene. Der er markante stigninger for antallet af ledige a-dagpengemodtagere. Hertil kommer en stigning i antal sygedagpengesager samt svage stigninger i modtagere af kontanthjælp.

- Området er underlagt budgetgarantien, hvilket indebærer, at en stigning i overførselsudgifterne på landsplan medfører en tilsvarende stigning i bloktilskuddet til kommunerne under et. Kalundborg Kommune kan altså¨imødese flere udgifter. Men også et større bloktilskud.

Positiv udvikling

Jobcentret godtgør for unge på uddannelseshjælp, at der her ses en positiv udvikling fra januar og frem til uge 11 i 2020. Herefter stiger antallet af unge på uddannelseshjælp over få uger for derefter at falde til nu i august 2020 at være 2,6 procent lavere end niveauet i august 2019.

Sammenlignes udviklingen i antallet af unge på uddannelseshjælp i Kalundborg med udviklingen i hele landet og Sjælland (regionen), ses det, at Kalundborg ikke er så hårdt ramt. I Kalundborg er antallet fra 1. kvartal 2020 til andet kvartal 2020 steget med 3,4 procent. I landet som helhed og Sjælland er stigningerne på henholdsvis 9,8 procent og 6,9 procent.

Det er værre, når talen falder på A-dagpengeområdet: Her ses store stigninger i ledigheden. Både på landsniveau og i Kalundborg. I perioden uge 1 til uge 11 2020 lå ledigheden i gennemsnit 5 procent under niveauet i 2019. Herefter er ledigheden steget væsentligt, for derefter i uge 23 at vise en faldende tendens og lå i uge 35 på 20,0 procent over niveauet for uge 35 i 2019.

Kalundborg Kommune er - også her - ikke så hårdt ramt som landet som helhed og gennemsnittet for region Sjælland. Opgørelser viser, at der i Kalundborg siden den 8. marts 2020 til 28. juni 2020 har været en stigning i antal af tilmeldte ledige på 20,3 procent. På landsniveau og i Sjælland er stigningerne på 34,4 procent og 27,8 procent.

Flere på sygedagpenge

Antallet af sygedagpengesager har gennem hele 2020 ligget væsentligt over niveauet for 2019 og også væsentligt over budgetmålstallet for området. Og også her ses en afsmittende effekt af covid-19 med en yderligere stigning i antal sygemeldte fra uge 11 og frem til uge 17, hvorefter antallet er faldende. Jobcentret har tilført yderligere ressourcer til området og følger nøje udviklingen.

- Samlet set er det altså fortsat sådan, at udviklingen på beskæftigelsesområdet i øjeblikket går den forkerte vej i forhold til budgetforventningerne, og den øgede ledighed forventes ikke at kunne reduceres væsentligt inden for den nærmeste fremtid. På den baggrund er det fortsat Jobcentrets vurdering, at budget 2020 ikke vil kunne overholdes.