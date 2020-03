Høng Gymnastikforening og gymnastikformand Camilla Lander har valgt at udskyde årets opvisning grundet coronavirus. Foto: Mie Neel

Corona: Høng udskyder gymnastikopvisning - Krisemøde i Raklev i aften

Coronavirussen får nu konsekvenser for de lokale gymnastikopvisninger i Kalundborg Kommune. I Høng Gymnastikforeninger har man valgt at udskyde forårets opvisning fra lørdag den 21. marts til søndag den 19. april.

- Der er hele tiden 1.000 mennesker i Høng-Hallen under vores opvisning, så vi var enige om, at der skulle findes et alternativ, siger gymnastikformand Camilla Lander.