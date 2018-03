Se billedserie Kvickly Kalundborg indretter stand i butikken, hvor kunderne kan høre nærmere om mulighederne i den nye Coop app. Det sker den 16.- og den 23. marts. Kunderne vil blandt andre møde varehuschef Kirsti Thygesen (th) og Lene Andersen, som er den daglige tovholder på de elektroniske platforme i varehuset. Foto: Kvickly.

Send til din ven. X Artiklen: Coops app giver dagligt mere handel via mobilen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coops app giver dagligt mere handel via mobilen

Kalundborg - 10. marts 2018 kl. 12:36 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Også i Kvickly Kalundborg mærker man, at Coops app er populær.

Den har siden lanceringen været èn af de mest downloadede på landsplan, og det giver stor daglig trafik på både mobil og computer hos Lene Andersen, der er tovholder på de forskellige elektroniske platforme, som varehuset i Kalundborg bruger i kontakten med kunderne. Den nye app bliver kunderne orienteret om de mange tilbud, som Kvickly Kalundborg, SuperBrugsen og Coop tilbyder. Mulighederne med app'en er ret omfattende, og de er indrettet for at gøre det lettere og mere overskueligt at handle.

App'en er desuden medlemskortet til Coop, og den letter betalingen, når man står ved kassen. Man kan bruge alle betalingskort via app'en, og man slipper for at rode efter det traditionelle medlemskort for at få sine bonuspoint. Det går helt automatisk med app'en. Den rummer også den fordel, at man selv kan bestemme, om der skal betales med bonus-penge, eller om de skal gemmes til andre indkøb.

Man kan dog kun hente app'en, hvis man er medlem af coop, og det koster 200 kroner, og der kan tegnes medlemskab i både butikken, ved kassen og på nettet hos Kvickly.

Den nye app rummer også mange andre tiltag, som gør livet nemmere for Coops medlemmer, når de handler i Kvickly Kalundborg. Kunderne har også mulighed for indkøb døgnet rundt.

Varehuset i Elmegade i Kalundborg har elektronisk åbent døgnet rundt for alle bestillinger. Antallet af kunder, som handler på nettet udenfor normal åbningstid, er stigende, og de lægger ikke skjul på, at de er begejstrede for mulighederne i app'en.

- Vi oplever, at flere og flere af vores kunder fortrækker at handle elektronisk. Måske fordi de arbejder på skæve tidspunkter eller også er det bare nemmere og mere overskueligt for dem at købe ind via mobilen. Så kan de i ro og mag orientere sig om vores tilbud, og næste dag hente deres varer her i butikken på et tidspunkt, som passer ind i deres hverdag. Vi skal bare kende det, for nogle varer skal stå på køl, tilføjer Lene Andersen.

Flere platforme Hun møder også sine kunder på facebook, hvor hun lancerer diverse tilbud og opfordrer desuden ofte varehusets venner til spil og konkurrencer. Det er ifølge hende meget populært og hyggeligt. Det oplevede hun blandt andet i ugerne op til jul, hvor mange fulgte den elektroniske julekalender.

Lene Andersen holder desuden styr på kundekontakten på varehusets egen hjemmeside, som har adresse på www.kvicklykalundborg.dk. Her kan kunderne finde de lokale tilbud i de forskellige afdelinger, og de spænder over både slagter, delikatesse, bager, blomster, fisk, grønt og bistro.

Hvis man af forskellige årsager ønsker at få sine varer bragt til døren, så er der også hjælp at hente hos Kvickly Kalundborg på netadressen www.osuma.dk, en virksomhed, der på landsplan er samarbejdspartner med Kvickly og SuperBrugsen.

Orienteringstræf Kvickly Kalundborg vil gerne informere kunderne om de mange muligheder, der ligger i den nye app og de andre elektroniske platforme, som varehuset bruger i kontakten med kunderne. Derfor holdes der orienteringstræf to fredage her i marts, hvor der vil være indrettet en stand i butikken. Her vil kunderne få svar på deres spørgsmål, og det sker første gang den 16. marts og igen den 23. marts, begge er fredage i tidsrummet 11-17.