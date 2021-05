Se billedserie Kim Christensen, souschef i Kvickly Kalundborg, forventer, at rigtig mange fra Kalundborg og omegn igen vil deltage i den store virtuelle vinsmagning lørdag 29. maj.

Coop samler igen danskerne til landets største virtuelle vinsmagning

Kalundborg - 25. maj 2021

Lørdag den 29. maj fra 17 til 19.30 går Coop i luften med endnu en vinsmagning. Ambitionen er at slå Coops egen rekord som den største vinsmagning i landet - og igen forventes der stor opbakning fra Kvickly-kunder i Kalundborg.

- Covid-19 har været en prøvelse for hele verden, også i Danmark. Noget positivt er der dog kommet ud af det, vi har bl.a. fundet andre måder at være sammen på. Fysiske sammenkomster er svære at matche, men virtuelle arrangementer gør det muligt for mange at deltage på en bekvem og ukompliceret måde.

- Vi har pt. gennemført to store virtuelle vinsmagninger med fantastisk deltagelse og gode oplevelser som resultat - nu gentager vi succesen og livestreamer igen på Facebook, siger Coops vinchef Brian Karstens.

I november 2020 blev konceptet testet første gang, hvor en smagekasse med seks forskellige vine fra Coops online-vinhandel Vincooperativet.dk blev smagt og vurderet live på Facebook. I februar 2021 holdt Coop den anden vinsmagning i serien.

Lørdag den 29. maj skal der igen smages på seks nye vine, der alle kan købes i Kvickly, Superbrugsen, Dagli'Brugsen og på https://butik.mad.coop.dk/vincooperativet/smagekasser

Smagekassen koster 599 kroner og har en værdi på 1.107 kroner.

Kassen med de seks flasker vin indeholder:

o Hvidvin: Moillard Chablis, 2020 Frankrig, Bourgogne.

o Hvidvin: Spier Creative Block 2, 2020 Sydafrika, Coastal Region.

o Rosé: Jas d'Esclans Cru Classé, 2020 Frankrig, Provence.

o Rosé: Sancerre Rosé Jean Demont, 2020 Frankrig, Loire.

o Rød: Amarone della Valpolicella Terre di Verona, 2018 Italien, Veneto.

o Rød: 1000 Stories Zinfandel, 2018 USA, Californien.

- Vi har denne gang endnu bedre vine med i smagningen, og jeg forventer ligesom tidligere, at der igen vil være stor lokal interesse for at deltage i smagningen, siger souschef Kim Christensen, Kvickly Kalundborg.

Han er også leder af vinafdelingen i varehuset og glæder sig over, at Coop har valgt at tage to helt nye rosévine med, som man på den måde præsenterer kunderne for.

- Ligesom sidste gang vil jeg også følge smagningen for bl.a. at se hvilke kommentarer, kunderne har til vinene, fortæller Kim Christensen.

Han råder kunderne til at hente vinene i god tid, så man kan nå at køle hvid- og rosévinene, inden smagningen.

- Vores slagterafdeling har lavet tapas, der passer til smagningen, og den kan man jo bestille, når man er inde og hente sin smagekasse og så hente sin tapas på dagen - lørdag den 29. maj.

Kim Christensen oplyser videre, at der 14 dage efter smagningen vil være gode priser på de seks vine, man skal smage på.

- Jeg tror, at disse virtuelle vinsmagninger, som blev lanceret på grund af coronaen, de er kommet for at blive. Det har været en stor succes. Man kan jo nyde vinene og maden hjemme sammen med familie og venner. Det er der rigtig mange, der gør.

Coop forventer, at over 30.000 ventes at deltage i smagningen.

Udover vinene indeholder smagekassen:

o Skema til at notere kommentarer på

o Et smagehjul med typiske noter/aromaer

o Forslag til mad/snacks til vinene og en vejledning til, hvordan man får den bedste oplevelse ud af smagningen

o Adresse, så man kan gå live via Facebook

Der er 10.000 kasser til salg i butikkerne.

Niveauet vil være til både den glade begynder og til den lidt mere erfarne vindrikker. Ud over at tale om og smage på vinene vil vi bl.a. komme ind på emner som:

Mad og vin, hvordan passer det sammen?

Hvordan serverer og smager man på vin?

Hvordan finder man ud af, hvad man kan lide?

Hvad er typisk for området/druen?

Smagningen bliver ledet af en af landets førende vineksperter, sommelier og forfatter Nana Wad. Som medværter deltager Coops mangeårige vinindkøber, Steen Jepsen, samt redaktør af Danmarks største vinmagasin, Vin & Co., Lotte Malmgren.

Holdet vil guide igennem smagningen af de forskellige vine, og deltagerne kan stille spørgsmål undervejs via Facebook-chatten.

Der vil også være en konkurrence, hvor der er mulighed for at vinde en rejse for to personer til Spier Wine i Sydafrika, ligesom man vil kunne vinde seks flasker god vin.