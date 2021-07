Vores Kalundborgs to bestyrelsesformænd Glenn Swärd og Brian Sønder Andersen, sammen med citychef Svend-Erik Kristensen og Michael Jørgensen fra Skoringen. Foto: Klaus Sørensen

Citychef: Det bliver det muliges kunst

Kalundborg - 09. juli 2021 kl. 15:06 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Kalundborg Byfest 2021 bliver ikke til noget. Vores Kalundborg håber dog, at medlemmerne på egen hånd vil gennemføre en række mindre arrangementer rundt om i byen. Samtidig arbejder man med at arrangere en høstfest senere på året.

Det var en meget ærgerlig Svend-Erik Kristensen, som torsdag blev kontaktet af Midt- og Vestsjællands Politi, der fortalte ham at det ikke bliver muligt at gennemføre Kalundborg Byfest 2021.

- Det var en stor skuffelse, men bestyrelsen begyndte med det samme at overveje, hvad vi så kunne gøre, siger citychefen.

Selvom byfesten er aflyst, besluttede bestyrelsen sig for, at man ville se, om det ikke var muligt på en anden måde at gennemføre nogle af de planlagte aktiviteter. Med udmeldingen fra Midt- og Vestsjællands Politi stod det klart, at Vores Kalundborg ikke kunne stå som arrangør. I stedet har nogle af foreningens medlemmer besluttet sig for at tage bolden op.

- For eksempel er Tøjeksperten og KIF gået sammen og arbejder på at gennemføre den planlagte fodboldturnering på Nytorv som deres eget arrangement. Lions har også søgt om tilladelse til at lave deres egen gårdrestaurant i i Kistrups Gård, og Kontoret er klar til at gennemføre det program, som de i forvejen havde planlagt til byfesten, fortæller Svend-Erik Kristensen.

Vores Kalundborg søger desuden om tilladelse til at gennemføre enkelte andre arrangementer.

- Vi har bestilt jazzbandet Jumping Jacks til at spille i Kordilgade. De kommer til at spille tre gange 45 minutter forskellige steder i gaden. Det kan vi godt få tilladelse til.

Det ligger også fast, at byens butikker vil holde længe åbent torsdag den 29. juli, men ellers er det præcise program for, hvad der kommer til at ske i dagene fra den 29. til den 31., endnu ikke fastlagt, da det i høj grad afhænger af medlemmerne, og hvad man kan få tilladelse til, men der arbejdes på højtryk på at lave en festlig oplevelse for kalundborgenserne trods alt.

- Det bliver det muliges kunst, siger Svend-Erik Kristensen.

Flere arrangementer vil det imidlertid ikke være muligt at gennemføre denne sommer. Det gælder blandt andet det traditionelle byfestoptog, den planlagte motorcykelkortege gennem Kalundborg og ideen om at oprette en Walk of Fame på Solskinspladsen. Nogle af disse arrangementer vil blive gennemført senere på året i forbindelse med et passende arrangement.

- For eksempel håber vi at kunne skabe en høstfest eller efterårsfest til september eller oktober. Her ville det være oplagt at gennemføre afsløringen af Walk of Fame i stedet, men det er naturligvis helt afhængig af at de til den tid gældende Covid-19 restriktioner tillader det, siger Svend-Erik Kristensen.