Branden udbrød lidt over klokken ti om aftenen den 25. maj sidste år og blev et større tilløbsstykke. Foto: Martin Stokkebro Moestrup

City Market-brandsag trak ud - dom udsat

Kalundborg - 09. maj 2019 kl. 17:40 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det blev en lang første retsdag, der endte med en domsudsættelse, da ankesagen om branden i City Market på hjørnet af Slagelsevej og Holbækvej i Kalundborg den 25. maj sidste år startede i Østre Landsret torsdag.

Sagen er altafgørende for 47-årige Hassan Zivar Rezek og hans familie, da han ved byretten i Holbæk den 15. november blev idømt både udvisning af Danmark i 12 år samt to års ubetinget fængsel for påsat brand.

Hassan Zivar Rezek har hele tiden fastholdt sin uskyld og har da også anket med henblik på frikendelse. Han blev tydelig berørt, da retsformand Peter Mørk Thomsen fortalte, at dommen, der egentlig var tidsbestemt til at blive afsagt fredag, udskydes til den 11. juni.

Årsagen var, at dagens program havde trukket ud, og den oprindelige tidsplan ikke holdt. Udskydelsen betyder fortsat varetægtsfængsling for den 47-årige, kurdiske syrer.

- Det er af hensyn til dig og din retssikkerhed, at vi gør det her. Vi vil gerne have en afklaring hurtigt, men vi vil også gerne have, at det bliver gjort forsvarligt, sagde Peter Mørk Thomsen om baggrunden for udsættelsen.

Forudgående havde et større puslespil været i gang, da forsvarer, anklager, tre dommere og tre domsmænd skulle finde en ekstra retsdag i kalenderen.

Hassan Zivar Rezek har kone og fem børn og kom til Danmark med sin familie i 2010. Han har blandt andet været ansat som tolk og mentor for nytilkomne flygtninge og har startet en dansk-kurdisk venskabsforening op. Sidstnævnte har mødt megen modstand, fortalte han i retten.

- Nogle har været imod, at jeg oprettede foreningen. Nogle gik til kommunen og sagde, at jeg arbejdede som menneskesmugler. De ville sætte mig i fængsel, give mig en straf og give mig problemer.

- Mange var sure over, at jeg ikke havde fået en tilladelse til at starte foreningen af imamen, forklarede han, uden at komme ind på, hvilken imam, der var tale om.

Hassan Zivar Rezek drev City Market med et familiemedlem. Han var den eneste, der var på arbejde da branden opstod. Han blev dømt for brandstiftelse under særligt skærpende omstændigheder, da City Market, der nu er lukket, lå i stueetagen på beboelsesejendommen Petersminde, hvorfor branden efter byrettens opfattelse udsatte beboerne for livsfare.

I byretten var han ligeledes sigtet for forsikringssvindel, men denne del af anklagen blev han frifundet for, og den indgår ikke i landsretssagen. Da sagen stadig er i gang, ville anklager ved Statsadvokaten i København Simone Romme torsdag ikke løfte sløret for, hvad anklagemyndigheden ser som Hassan Zivar Rezeks motiv til branden.