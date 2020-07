Se billedserie Cirkus Baldoni. Havnsø. Kalundborg. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Cirkus er som medicin for sjælen

Kalundborg - 17. juli 2020 kl. 10:05 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I denne sommer er der langt mellem forestillingerne, hvis man er på jagt efter gode cirkus-oplevelser. Corona-nedlukningen har skåret ned på antallet af forestillinger fra den omrejsende gøglerstand, og der er kun få muligheder for at opleve duften af savsmuld fra manegen.

Så det er en eksklusiv oplevelse, som Havnsø-borgere torsdag fik, og som kalundborgensere fredag kan få i Cirkus Baldoni. Så eksklusiv, at man faktisk skal rejse langt for en lignende oplevelse.

- Vi er, så vidt vi ved, det første cirkus i verden, der er startet efter corona-perioden. Lige nu er der hverken cirkus i Norge, Sverige eller Tyskland, men der er vist et enkelt i Finland, fortæller Camilla Frimann, der er Cirkus Baldonis pressemedarbejder.

Hun er i øvrigt ret glad for Havnsø, som hun kalder for en af Danmarks bedste cirkuspladser. Baldoni-familien har da også placeret sin beboelsesvogn med udsigt ud over vandet i stedet for mod cirkuspladsen, som de plejer.

Glem problemerne

I fredagens forestilling på Møllebakken i Kalundborg kan tilskuerne blandt andet opleve tryllekunstneren Martyn Chabry fra Belgien.

Hun brillerer i et trylleshow, hvor hun desuden både spiller musik og skifter kostume ikke færre end ni gange. Chabry er syvende generation cirkusartist - og er datter af klovnen Toto Chabri, og hun har arbejdet for celebre cirkusnavne som Benneweis, Schumann, Cirkus Arena og i Tivolis Glassal.

- Jeg er faktisk lavet i Danmark, og min søster er født her, fordi min far boede i Danmark under Anden Verdenskrig, fortæller Martyn Chabry, hvis fireårige datter Charlotte allerede er begyndt at optræde - og dermed er ottende generation i den cirkusglade familie.

- Cirkus er medicin for sjælen. Det er to timers glæde, og vi er så stolte, når tilskuerne kan glemme alle problemer i to timer. Og for os er det også som medicin, når der er applaus, siger Martyn Chabry, der er benovet over den stående applaus, som cirkus-artisterne modtog tirsdag og onsdag i Nykøbing Sjælland.

Cirkus Baldoni har naturligvis taget alle forholdsregler i forhold til risikoen for corona-smitte og sørger for, at der er to tomme pladser mellem hver familie.

Baldoni byder blandt andet også på optrædender af Denis Ilchenko fra Ukraine, der er en af verdens stærkeste mænd, cirkusprinsessen Maria fra Tjekkiet, Amins Varieté med komikeren Amin Jensen, fodboldjongløren Michal Mudrak fra Tjekkiet og akrobaten Szulita Szekrényes fra Ungarn.

Efter forestillingen i Kalundborg fortsætter Cirkus Baldoni turneen rundt om i landet. De næste to forestillinger er i Karrebæksminde, og frem til slutningen af september fortsætter Baldoni med at afvikle forestillinger på Sjælland, Møn, Falster og Lolland.