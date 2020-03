Cirkulær økonomi skal gøre Danmark affaldsfrit

Derfor har de danske kommuner og regioner i fællesskab nedsat et advisory board, der skal udarbejde forslag anbefalinger til konkrete handlinger, der skal udbrede den cirkulære økonomi, hvor materialer og produkter forbliver i kredsløb og bruges igen og igen, så vi kan skabe et affaldsfrit samfund.

- Landets kommuner har en stor indkøbsmuskel, vi ejer affaldsselskaberne, vi er tilsynsmyndighed og bygherre. Derudover er vi tæt på borgere og virksomheder og faciliterer lokale udviklingsindsatser. Målet er at samle de gode erfaringer i konkrete anbefalinger, så kommuner og regioner får mulighed for at trække udviklingen i en cirkulær retning, som bidrager til klimaindsatsen og mindsker ressourceforbruget, siger Elisabeth Gadegaard Wolstrup, der er formand for Advisory Board for Cirkulære Kommuner og Regioner.