Christine vandt butik: Åbner med dametøj, vintage og kunst

Den nye butiksindehaver satser udelukkende på danske brands - blandt andre: Gestuz, Karen By Simonsen, Day Birger et Mikkelsen, 2NDDAY, ICHI samt et nyt mærke - Atelier.

Hun ventede dog i lang tid på at reagere på den mulighed, som blev lanceret af Kalundborgegnens Erhvervsråd og hvor man får masser af starthjælp. Hun ventede så længe, at tidsfristen var overskredet, men da projektleder Morten Hass Augustsen hørte om den idé og det koncept, som Christine Søvsø præsenterede, så opfordrede han hende til at komme i gang med at realisere planerne.

Dermd har Kalundborgegnens Erhvervsråd fundet den første vinder af »Vind en butik«. Nu gælder det så Høng og Gørlev, hvor Kalundborgegnens Erhvervsråd også vil stå for at koordinere og for at samle en lille gruppe af erfarne erhvervsfolk og detailhandlende, der kan fungere som sparringspartnere for de to initiativrige personer, der kan tænke sig at åbne en butik i de to byer.