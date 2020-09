Lysten til at deltage i menighedsrådsarbejdet i Jorløse er lille. Nu skal der holdes suppleringsvalg 6. oktober. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Chokeret over manglende opbakning til kirken

Kalundborg - 16. september 2020

I 24 år har Sven-Erik Wöhlk Mortensen været med i menighedsrådsarbejdet. De seneste 20 år i Jorløse. Det, der skete tirsdag ved valget til menighedsrådet i Jorløse, har han aldrig oplevet tidligere.

- Der kom to til valghandlingen, men kun den ene kunne stemme, og vi var kun fire kandidater til de fem pladser. Suppleanter har vi heller ikke nogle af. Jeg er chokeret over, at opbakningen til vores gamle kirke fra 1200-tallet den ikke er større. Man kan godt samles om at lave en bog om Jorløse, men når det gælder menighedsrådsarbejdet, så kan man ikke, siger, Sven-Erik Wöhlk Mortensen.

Det betyder nu, at der skal holdes suppleringsvalg i Jorløse tirsdag den 6. oktober kl. 19 i forsamlingshuset.

- Her håber jeg bestemt, at der møder nogle op, som gerne vil være med i menighedsrådsarbejdet.

Foruden Sven-Erik Wöhlk Mortensen er Knud A. Nielsen, Solvejg H. Lunøe og Berit M. Staszak alle fire klar til at fortsætte arbejdet i rådet, men de manger et medlem mere samt mindst et par suppleanter.

- I løbet af den seneste periode har der været brug for to suppleanter og derudover er to suppleanter gået bort, fortæller Sven-Erik Wöhlk Mortensen.