Der bliver i længere tid spærret for kørsel i krydset, ved Nytorv i Kalundborg, hvor Nygade krydser Elmegade og Bredgade. Foto: Per Christensen Foto: FOTO : Per Christensen/Henrik Uhre-Prahl

Centralt vejkryds lukkes i en måned

Kalundborg - 08. maj 2018 kl. 14:32 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den grønne hovedledning i fjernvarmenettet i Kalundborg skal udskiftes, og derfor vil gadekrydset Nygade/Bredgade/ Elmegade i midtbyen være spærret fra 20. maj og fire uger frem.

- 75 procent af fjernvarmenettet i Kalundborg er det oprindelige net, som blev anlagt i begyndelsen af 1980'erne. Det begynder nu at være slidt, og risikoen for akutte brud stiger, siger Laura Hurni Jensen, teamleder hos Kalundborg Forsyning.

Ifølge hende kan akutte brud på fjernvarmenettet aldrig helt undgås, da hele nettet ikke kan udskiftes på én gang.

- Derfor prioriterer vi at renovere den del af fjernvarmenettet, hvor et eventuelt brud vil berøre et stort antal kunder, fortæller Laura Hurni Jensen.

Forsyningen henstiller til, at trafikanter der ikke skal ind i midtbyen kører via Nørre Allé, når man kommer fra Raklev eller Holbæksiden. Fra Raklevsiden kommer man bedst til den østlige del af byen via Nørre Allé/Holbækvej/Slagelsevej.

Fra Slagelsesiden kan man enten køre via Slagelsevej til den østlige del af bymidten og via Østre Havnevej/Vænget til den vestlige del. Fodgængere og cyklister vil fortsat kunne passere krydset i den nordlige side.

Krydset forventes åbent igen 15. juni.

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at minimere generne for kunder og trafikanter, men arbejdet er nødvendigt, og så går der forhåbentlig 40-50 år, før der igen skal lægges ny fjernvarme i krydset, siger Laura Hurni Jensen.