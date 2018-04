Centerpladsen i Svebølle har før kunnet samle mange mennesker til arrangementer som for eksempel motorcykeltræf, men til hverdag kniber det, og ifølge Svebølle Lokalråd er pladsen i en sørgelig forfatning. Formanden ser gerne, at pladsen bliver til et sted, som bliver brugt af folk også i hverdagen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Centerpladsen skal have ansigtsløft

Kalundborg - 19. april 2018 kl. 11:30 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Solen og varmen er så småt ved at vende tilbage, og danskerne er igen begyndt at søge udenfor, men i Svebølle er Centerpladsen ikke et af de steder, som man har lyst til at søge hen, mener formand for Svebølle Lokalråd, Gert Larsen:

- Pladsen er præget af brækkede fliser der gør det usikkert at færdes der, hvis man er dårligt gående. Det er et trøstesløs udseende sted, men samtidig er det et sted hvor der hver dag kommer mange mennesker, siger Gert Larsen.

I lokalrådet har man længe haft et ønske om, at pladsen skulle have et ansigtsløft.

Sidste år opstod der så en mulighed, da Kalundborg Kommunes kultur- og fritidsudvalg blev kontaktet af kunstneren Morten Modin, der selv er født og opvokset i Svebølle.

Kunstneren ville gerne være med til at udsmykke Centerpladsen i Svebølle, og i Svebølle Lokalråd så man det som en mulighed for at give pladsen et generelt ansigtsløft.

Svebølle Lokalråd mener, at der skal udarbejdes en helhedsplan for, hvad der skal ske med Centerpladsen.

På et netop overstået sommermøde mellem Svebølle Lokalråd og Kalundborg Kommune blev den idé vel modtaget.

- Vej og Teknik er enige med os og vil gå ind i projektet med at få udarbejdet en helhedsplan. Samtidig er det blevet besluttet, at Centerpladsen skal have et nyt navn. Det bliver Svebølle Center Torv, fortæller Gert Larsen.

Lokalrådsformanden ser gerne, at pladsen i fremtiden bliver et sted, hvor man har lyst til være og ikke bare en plads, som man skal igennem.

- Vi håber på at få opstillet nogle borde og bænke på pladsen, og få skabt noget mere liv i området generelt, siger Gert Larsen.