Mogens Gyldvenvang, Høng-Centret: - Jeg er lettet over, at der nu er lys i mørket. Men vi har kun set de første gå ned - bestemt ikke de sidste. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Center-ejer frygten fremtiden: Lettelse og hovedrysten følges ad

Kalundborg - 23. marts 2021 kl. 09:32 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Jeg er naturligvis lettet over, at der nu synes at være en vej ud ad mørket i tunnellen. Men jeg er fortsat fuldstændig uforstående overfor regeringens beslutning om, at små centre som vores i Høng og i Dianalund ikke kan få lov at åbne. Det er helt horribelt.

Sagt af en både lettet og skuffet ejer af en stor del af Høng Centret, Mogens Gyldenvang, i kølvandet på den genåbningsaftale, som sent mandag blev indgået på Christiansborg.

Mogens Gyldenvang har tidligere »truet« med at dele centret i Høng i to ved at bygge en væg ned igennem den 8000 kvadratmeter store bygning - for på den måde at komme uden om regeringens krav om, at butikker (butiksarealer) over 5000 kvadratmeter ikke kan genåbne.

Folketingets partier - med undtagelse af Nye Borgerlige - er i genåbningsplanen enige om, at »almindelig handel i indkøbscentre, stormagasiner, arkader og tilsvarende med arealer op til 15.000 kvadratmjeter kan genåbne fra 13. april.

- Det håbløse i beslutningerne er, at butikker tilsvarende Høng-Centret har haft åbent i nogle uger, udelukkende med den forskel, at de har en dør ud til gaden. Der har ikke været megen logik i den beslutning. Det har været min holdning hele tiden, og det mener jeg fortsat.

Men alle omkring 20 butikker/virksomheder i centret synes at kunne genåbne om tre uger - med undtagelse af fitness-center, restaurant og pub?

- Sådan ser det ud. Og jeg er naturligvis lettet over, at der nu er taget skridt til handling. Det har vi brug for - bare det ikke er for sent, tilføjer Mogens Gyldenvang.

Frygter du at butikker bukker under?

- Ja. I høj grad! Jeg håber ikke, at det vil berøre nogle af butikkerne i Høng Centret, men jeg er overbevist om, at ded bliver en høj pris, der skal betales, når covid-19 er overstået. Vi har set de første - men bestemt ikke de sidste. Det bliver rigtig dyrt for mange butiksejere og virksomheder - og for samfundet generelt, siger Mogens Gyldenvang.