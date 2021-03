Caroline glæder sig: I dag kan hun vende tilbage til Ubberup

Se billedserie 20-årige Caroline Svendsen glæder sig til at vende tilbage til Ubberup Højskole. På grund af nedlukningen har hun ikke kunnet møde sit nye hold, som hun skal gå på højskole med.

Kalundborg - 15. marts 2021 kl. 11:42 Af Katrine H. Kristensen Kontakt redaktionen

UBBerup: - Jeg blev rigtig glad, da jeg hørte, at højskolen åbnede igen. Men havde også lidt svært ved at tro på det, da det er blevet udskudt så mange gange. Det bliver dejligt at få en dagligdag igen, hvor man er omgivet af en masse mennesker og får dyrket en masse motion, siger 20-årig Caroline Svendsen til nyheden om, at Ubberup Højskole ville åbne igen.

Hun har gået på det forrige ophold på højskolen og regnede med at skulle starte på et nyt hold den 4. januar, men det satte Covid-19-nedlukningen en stopper for.

- Jeg har været der før, og jeg ved, hvor meget jeg har fået ud af mit ophold, og hvor glad jeg har været for skolen. Hvis jeg ikke havde gået der før, så kunne jeg godt have mistet motivationen i al den her ventetid og endt med at droppe ud.

Søndag stod den på pakning hjemme på Lundtoftevej i Kongens Lyngby. Tiden derhjemme har for Caroline Svendsen gået på stadig at holde sig i gang, selvom højskolen har holdt lukket.

- Skolen har været god til at lave virtuelle alternativer, men det er jo bare ikke helt det samme som at være på skolen fysisk. Følelsen af at kunne lave ting sammen og udvikle sig sammen med de andre. Vi er gode til at støtte op om hinanden, og det har man ikke kunnet gøre online. Det er bare ikke det samme at danse zumba alene i sin stue som at stå med et hold på 20 mennesker. Det er en helt anden energi.

- Jeg var lidt bekymret for, om man kunne kontrollere stadig at tabe sig, når man nu bare gik derhjemme. Man er blevet sat på prøve og kommet ud af sine vante rammer, men det kan der også være noget sundt ved. Jeg ville ikke gå i standby, bare fordi højskolen lukker. Jeg har prøvet at holde mig i gang med at gå ture, bruge de virtuelle tilbud og tænke over, hvad jeg spiser, siger Caroline Svendsen.

Mandag kunne Caroline Svendsen så se frem til at kunne sætte ansigt på de øvrige højskoleelever, som hun ellers kun har set online. Oprindelig skulle hun have brugt tre måneder på skolen. Det kommer nu kun til at vare fire uger.

- Jeg glæder mig til at møde alle de her mennesker på skolen, som jeg kun har set online. Men der er jo stor forskel på tre måneder og fire uger. Det bliver nok sværere at nå at lære hinanden at kende på en lige så intensiv måde. Jeg føler ikke, at fire uger er nok for mig. Så jeg har også meldt mig til det næste ophold.