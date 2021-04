Se billedserie Niels Plaschke og Jonas Henriksen oprettede i december 2020 en facebookside, der skal samle historier, billeder og fortællinger omkring Carmen Curlers. Siden har indtil videre knap 800 følgere .Med en tv-serie på vej fra DR, så er interessen stadig til stede for Kalundborgs store erhvervseventyr i 60'erne frem til lukningen 1990. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Carmen Curlers historie får nyt liv: »Det var ikke altid lige sjovt at være mand på Carmen Curlers« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Carmen Curlers historie får nyt liv: »Det var ikke altid lige sjovt at være mand på Carmen Curlers«

Kalundborg - 28. april 2021 kl. 19:40 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Det her er de samme gamle plastikplanter.

Jonas Henriksen peger på et par grønbrune bed, der har set bedre dage.

- Og det er samme grimme gulvtæppe, siger han så, og tramper på den blå overflade.

Vi befinder os i Carmen Curlers gamle administrationsområde. I dag hedder området Casa Danica, og der er blandt andet lagersalg med vin og revisionsfirma i denne del af bygningen, men frem til 1990 var det her på Hovvej i Kalundborg, at firmaet Carmen Curlers regerede og producerede over en milliard curlere, der blev solgt over hele verden.

En historie så god, at Danmarks Radio sidste år besluttede sig for at lave en dramaserie over flere sæsoner omkring årene 1963-1968. Det var den offentliggørelse, der gav Jonas Henriksen, Gørlev, og Niels Plaschke, Kalundborg, en idé.

Hvad hvis man kom interessen, sådan en tv-serie ville skabe, i forkøbet og skabte et sted, hvor folk kunne dele ud og diskutere de historier, billeder og minder, de havde omkring Carmen Curlers?

- Vi vil lade de lokale fortælle den lokale historie, siger Niels Plaschke.

Resultatet udmøntede sig i Facebook-siden 'Carmen Curlers', der siden december har fået knap 800 følgere. Her deler Niels Plaschke, der som freelancejournalist står for det meste indhold, daglige opdateringer, baseret på bidrag fra følgere og egen research. Duoen har ligeledes lanceret en podcast, og de håber på en hjemmeside med tiden, der tillader at lade historierne leve længere, end Facebooks algoritmer muliggør.

- Ideen startede småt med bare at lave et eller andet, men det væltede hurtigt ind med historier fra tidligere ansatte og deres børn, så vi havde så meget at vælge imellem, siger Jonas Henriksen.

Den negative side Samtidig lå der et ønske om at trække historierne fra Carmen Curlers frem, så de blev sat i kontekst med hinanden, og man kunne trække tråde op til nutidige debatter om ligestilling, arbejdsmiljø og endda MeToo-debatten.

- Vi har historier om, hvor hård tonen var på arbejdspladsen. Men med omvendt fortegn, fordi kvinderne var i overtal. Det var ikke altid lige sjovt at være mand på Carmen Curlers, siger Niels Plaschke.

Da Carmen Curlers var på sit højeste, arbejdede der over 3500 mennesker, mestendels kvinder, og busser fragtede arbejdere ind fra nær og fjern på Sjælland. Ifølge Niels Plaschke et skoleeksempel på, hvad der rykkede sig, da velfærdssamfundet gjorde sit indtog, og flere kvinder kom ud på arbejdsmarkedet.

Væksteventyret og de positive historier er vigtige, men hverken Jonas Henriksen eller Niels Plaschke har tænkt sig at vende det blinde øje til de negative historier, der også er en del af en boomende arbejdsplads.

- Ja, der var god løn og sjove fester, men der var også folk, som blev syge og fik kræft, fordi de arbejdede med farlige ting, og arbejdsmiljøet var hårdt. Den fortælling er også vigtig, siger Niels Plaschke.

Museumssamarbejde Udover den blomstrende følgerskare på Facebook har der også fra professionel side været stor interesse for deres arbejde.

- Vi har talt med en prop-master (rekvisitør, red.), en researcher og en location manager fra DR, som følger med i, hvad vi laver, siger Jonas Henriksen.

Lokalt er tilkendegivelserne ligeledes positive. Der er blandt andet snak med Museum Vestsjælland om et samarbejde, og Birkendegaard skulle have bunker af genstande liggende, der kan resultere i en udstilling på gågaden i Kalundborg,

Frem for alt bruger Niels Plaschke dog timevis på arbejdet, fordi det er god »sjov og ballade«, og med tiden kan det måske opnå det hemmelige mål, som Jonas Henriksen håber på:

- Jeg vil gerne vise, hvordan Kalundborg stadig er en dejlig by i dag, hvor der sker en masse ting, siger han.