Selv om ejerne af Reersø Camping, Michael og Anette Rasmussen, mente, at de var blevet forsøgt svindlet tilbage i september, så har Midt- og Vestsjællands politi nu indstillet efterforskningen.

Campingpar skrev "Fucking perker" og anklagede ham for svindel og trusler: Nu har politiet svar

I september fløj en del beskyldninger frem og tilbage mellem ejerne af Reersø Camping og 22-årige Esmat Ramzi Abuzaid fra Sønderborg.

Dengang sagsøgte Esmat Ramzi Abuzaid ejerne Michael og Anette Rasmussen for injurierende, racistisk sprogbrug, fordi han var blevet kaldt »fucking perker« i en mail.

Omvendt meldte Michael og Anette Rasmussen Esmat Ramzi Abuzaid til politiet, dels for trusler, dels for forsøg på svindel. Anmeldelsen om trusler tog politiet aldrig op, men Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter, at man har haft efterforsket en sag om svindel.

- Den efterforskning er indstillet nu, for vi har ikke fundet grundlag for at gå videre med sagen. Vi har kigget på, om der er nogen, som rent faktisk er blevet svindlet i den her sag, og der har vi vurderet, at der ikke var beviser for det, siger Thomas Kristensen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Forsøgte at snyde Michael og Anette Rasmussen indgav i sin tid anmeldelsen, fordi de mente, at den oprindelige henvendelse fra Esmat Ramzi Abuzaid havde til hensigt at svindle parret.

- Det er, fordi det er vores opfattelse, at han har forsøgt at snyde os. Det har drejet sig om penge fra start af, siger Michael Rasmussen.

Det baserer de blandt andet på, at nogle af de dokumenter, der var vedhæftet henvendelsen, havde mobilnumre, som ikke relaterede sig til Reersø Camping. Da fejlen blev påpeget, blev der istedet sendt dokumenter med det korrekte mobilnummer, men med en udgift, som Reersø Camping overhovedet ikke kunne genkende.

Esmat Ramzi Abuzaid har sidenhen sagt, at der var tale om en fejl fra hans side. Han valgte dog at stævne campingejerne for at have kaldt ham »fucking perker«

- Jeg vil gerne vise, at der er en konsekvens. Det er ikke bare et enkelt ord. Jeg blev rigtig frustreret, for det hører ikke til i nogen sammenhænge, sagde Esmat Ramzi Abuzaid i september.

Fået masser af trusler I dagene efter at Nordvestnyt først beskrev hele sagen, oplevede Michael og Anette Rasmussen, at de blev bestormet med vrede henvendelser og trusler, særligt efter at flere landsdækkende medier også bragte historien.

- Da Ekstra Bladet skrev deres artikel, fik jeg opkald om, at de var seks mennesker på vej hertil for at give os en røvfuld. Jeg gik rundt med en brandslukker hele dagen, siger Michael Rasmussen.

Ligesom tidligere erkender campingejeren blankt, at der er sket en stor fejl, da Esmat Ramzi Abuzaid fik sit mailsvar.

- Men det berettiger ikke til at slå folk til lirekassemænd eller at true om det, siger han.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår Esmat Ramzi Abuzaids stævning skal for retten, men begge parter bekræfter, at der er ved at blive udarbejdet de nødvendige dokumenter i sagen.

Michael og Anette Rasmussen har hyret en advokat med speciale i injuriesager, oplyser Michael Rasmussen.