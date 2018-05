Se billedserie Landbrugskolen forventer mindst 40 til 50 unge camp-deltagere til traktorfest og meget mere i første uge af juli. Foto: Maja Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Camp for unge: - Du bliver møgbeskidt men du får en fed uge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Camp for unge: - Du bliver møgbeskidt men du får en fed uge

Kalundborg - 09. maj 2018 kl. 06:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Bjarne Robdrup

Landbrugsskolen i Høng styrer på sikker grund med stabilt højt elevtal og attraktive uddannelsestilbud; men rettidig omhu handler også om at se lidt ind i fremtiden.

Og det forklarer den Farmer Camp, som skolen i Høng introducerer i uge 27 (fra mandag 2. juli til og med torsdag 5. juli) for unge mellem 12 og 16 år. Uge 27 er første ferieuge fra skolen, så det er lige fra skolebøger og eksamensræs til friluftsliv i alle afskygninger med fest og farver og en anden slags faglig fordybelse.

- For mange unge i denne aldersgrupe tegner sig et billede af, hvor de gerne vil hen - eller som de måske er nysgerrige på at få mere viden om. Farmer Camp er en vej ind i landbruget, men på en anderledes oig underholdende måde, siger forstander henrik Lysemose Jensen. Og fortsætter:

- Der er camps for fodbold og håndbold, spejdere og mange andre aktiviteter. Så vi tænkte..hvorfor ikke også landbruget?

Det nye initiativ i Høng skulle meget gerne appellere til mindst 40-50 unge, og projektet har fået en god start:

- Der er nok ikke så mange, der ved, at vi laver det her endnu, men de første tilmeldinger er allerede i hus, og vi regner med, at det kommer til at gå stærkt i løbet af maj og juni. Vi tager imod tilmeldinger til tæt på camp-start.

- Rigtig mange unge vil gerne livet på landet, eller stifte nærmere bekendtskab med det. Ugen handler om dyr, om jord under neglene og halm i håret. Vi kan garanetere, at man nok skal blive møgbeskidt - men også ren igen! Men også, at det bliver nogle fede dage mellem masminer, med frisk luft og højt til loftet, siger Henrik Lysemose Jensen.

Farmer Camp handler også rigtig meget om at udvikle et fællesskab i en flok af unge, der sikkert er lige så forskellige som andre unge, men som er fælles om interessen for friluftsliv, landbrug og dyr.

Vi kommer vidt omkring: Traktorkørsel, glidebane, bålhygge og grill-arrangementer. Værkstedstimer, læren om og nærhed til gårdens dyr, glidebane, spændende udflugter, pool party og timer i det fedeste fællesskab, som skolen udtrykker i sin intro til farmer camp.

Det koster 1450 kroner for at være med, inklusive alle oplevelser, kost, logi og udflugter. Og så er der en t-shirt til alle som minde om farmer camp og alle de nye venner, når det hele er slut.