Camilla ny blæksprutte på vingården

11. februar 2018

29-årige Camilla Anskjær Stenrand har været vidt omkring jobmæssigt på Sjælland.

Men hun har altid boet på Røsnæs, og egentlig altid været med i kredsen omkring Dyrehøj Vingård, Danmarks største. Nu er flirten med Dyrehøj afløst af fast ansættelse, hvor Camilla både er inde over vingårdens rammer i møde- og selskabslokaliteterne og i butikken. Og Camilla glæder sig: - Der er så mange og så forskellige udfordringer og opgaver at løse på så usædvanlig en arbejdsplads. Jeg tror ikke, at der er mange dage, der er ens.

Hun er uddannet blomsterdekoratør fra Audebo havecenter og Kaja plambæks blomsterbutik ved Holbæk, og senest var hun ansat i en blomsterforretning ved Tølløse.

- Men den lukkede, så jeg skulle ud og se mig efter et andet job.

Det var nu ikke nogen proces, der tog lang tid, for ved flere lejligheder har Camilla givet en hånd eller to med ved arrangementer på vingården.

- Så da vi erfarede, at Camilla var jobsøgende, var det bare om at slå til, så hun ikke smuttede fra os! siger Betina Newberry, vinbonde sammen med sin bror, og ejeren af Dyrehøj, Tom Christensen.

Ansættelsen af husets nye »blæksprutte« indikerer også, at vingården har (flere) planer om udbygning af virksomheden.

- Vi er ikke så meget for at komme mere konkret ind på, hvad det handler om, endnu. Men det er rigtigt, at vi efter to rigtig gode år med høj vinproduktion af god kvalitet har skabt nogle vilkår, vi gerne vil udnytte og udvikle.

En af disse rammer er Dyrehøjgaards meget omfattende bebyggelser, som nu er færdigindrettede og klar til møde- og selskabsaktiviteter. Den første konkrete opgave, Camilla Anskjær Stenrand har haft ansvar for, er Kalundborg revyen (Revy Grand Cru 2018).

- Vi er meget tæt på at kunne melde udsolgt. Der er allerede tilført en ekstra forestilling, til ialt otte inklusive en lukket generalprøve, og viser interessen sig at kunne bære endnu en forestilling, er der også mulighed for det, siger Betina Newberry.

Camilla Anskjær Stenrand skal også virke i butikken, hvor hun blandt andet skal ideudvikle gavesegmentet - og overordnet set udvikle hele butikken:

- Antallet af gæster til gårdbutikken steg med 40 procent sidste år. Det er rigtig mange gæster, der skal betjenes, og det glæder jeg mig også til, ligesom der er muligheder for at udbygge forretningens indhold, siger husets nyeste medarbejder, som med sin ansættelse indebærer, at Dyrehøjgaard i dag tæller fem fastansatte.