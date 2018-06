Café og restaurant til salg for 3,5 mio. kr.

Kalundborg: To markante forretninger på Kalundborgs hovedstrøg Kordilgade - Café ZigZag og Restaurant Mørt - er sat til salg. Opgaven med at præsentere café og restaurant for et bredt køberudsnit er lagt i hænderne på mæglerfirmaet Kornerup-Bang & Partnere, og på firmaets hjemmeside er de to forretninger til salg for 1,95 millioner kroner for cafeen og 1,495 millioner kroner for restauranten.