Jens Müller, direktør for Destination Sjælland, vil fortælle om hvordan corona har påvirket turismen og om hvad kan man forvente af antal besøgende. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Café for erhvervsfolk: Hvordan ser ferien ud i en coronatid? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Café for erhvervsfolk: Hvordan ser ferien ud i en coronatid?

Kalundborg - 11. maj 2021 kl. 14:40 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Kalundborgegnens Erhvervsråd og Symb starter deres fælles samarbejde om månedlige erhvervscaféer op endnu en gang.

Man har inviteret direktør for Destination Sjælland, Jens Müller, til at komme og give indsigt ind i, hvordan danskerne holder ferie i en coronatid, sammenlignet med tidligere år.

- I det sidste års tid har det været svært at finde mulighed for at netværke med ligesindede i ens lokalområde. Men behovet er derfor at mødes, drøfte idéer, finde samarbejdspartnere og generelt blive klogere, fortæller David Hindberg, tovholder for erhvervscaféerne og erhvervskonsulent i Kalundborgegnens Erhvervsråd og fortsætter:

- Med de nye retningslinjer, kan vi endelig, og trygt, holde erhvervscaféer igen og netop være med til at give erhvervslivet en fast, månedlig mulighed for at mødes.

Erhvervscaféen med Jens Müller løber af stablen tirsdag den 25. maj kl. 15-16.30 i Symb på Kalundborg Station.

Danskernes feriemønstre ændrede sig markant, da corona første gang lukkede landet ned og man var nødt til at se indenrigs for at finde et sted at være i sommerferien.

Selvom ét år er gået, vil store dele af danskernes ferier stadig foregå inden for landets grænser. Dét betyder, at penge sparet på en flybillet, kan blive lagt i den lokale butik eller restaurant - eller det skulle man i hvert fald tro.

Forhåbentlig kan Jens Müller, som er direktør for Destination Sjælland, belyse hvad man kan forvente af antal besøgende i området, hvilken type besøgende og generelt fortælle om hvordan corona kan have påvirket turismen.

- Det er et meget relevant emne, som vi gerne ville have ind FØR turisterne kommer til byen. På den måde kan det lokale erhvervsliv måske blive klædt endnu bedre på, når sommeren står for døren og turisterne har fundet vej til vores skønne område, siger Søren Mariegård, formand for Symb.

Erhvervscaféerne varer halvanden time, hvor den første tid bliver brugt på oplæg og resten af tiden vil kunne blive brugt på at netværke.

- Vi har mange interessante oplægsholdere klar til det næste halve års tid, så ud over muligheden for netværk, kan man også blive klogere ved at deltage til vores caféer, siger Søren Mariegård.

Efter sommerferien regner man med, at erhvervscaféerne vil vende tilbage til normal kadence og falde den første tirsdag i hver måned.