Café, butik og overnatning: Havnegruppe søger forpagter

Et skitseforslag lavet af Tegnestuen Vandkunsten til hvordan ø-huset på Sejerø Havn kunne tage sig ud. Huset skal både indeholde café, butik og overnatningsmuligheder.

Kalundborg - 05. april 2018 kl. 16:26 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sejerøs havnegruppe er nu så langt med planerne for Sejerø Havn, at man er klar til at sende en ansøgning om 4,5 millioner kroner til Realdania Fonden.

Samtidig er man begyndt at annoncere efter en forpagter til den nye café, som skal bygges på havnen. - Vi ved, at det kan tage sin tid at finde den rigtige person til at forpagte Ø-huset, derfor tænkte vi, at vi lige så godt allerede nu kunne begynde at lede, siger Ditte West fra havnegruppen.

Inden caféen kan åbne, skal det såkaldte ø-hus dog opføres på havnen, og for at planerne om huset kan realiseres, så er der brug for støttekroner, penge, som havnegruppen håber at kunne få fra Realdania Fonden.

- Den 19. april har havnegruppen et møde med repræsentanter fra Kalundborg Kommune, da det er en fælles ansøgning, som vi laver på vegne af både Sejerø og af kommunen, forklarer Ditte West.

Ansøgningen bliver på 4,5 millioner kroner, og hvis den bliver imødekommet, kan Ø-huset måske allerede stå klar til åbning til sommeren 2019.

- Det kræver, at alting kører på skinner, men det ville da være fantastisk, mener Ditte West.

Håbet er, at Ø-huset kan være med til at få bragt noget liv tilbage til havnen på Sejerø, og Ø-huset skal udover café også indeholde en butik samt et par værelser, som besøgende gæster kan leje sig ind i for en overnatning eller to.

Tegnestuen Vandkunsten har lavet et skitseforslag til, hvordan Ø-huset potentielt kan komme til at se ud. Dette forslag blev offentliggjort på Facebook, hvor mange brugere modtog det med begejstring, mens andre var mere skeptiske overfor, om Ø-huset i den udformning vil passe ind på Sejerø Havn.

- Det er vigtigt at understrege, at der endnu ikke er taget stilling til den endelige udformning af huset. Der er tale om et skitseforslag, som skal bruges i forbindelse med vores ansøgning. Inden der bliver lavet et egentligt byggeri, skal der naturligvis også ingeniører ind over, siger Ditte West.

Hun glæder sig dog over de mange reaktioner, som skitseforslaget har givet på Facebook.

- Det viser, at sejerøboerne virkelig går op i deres havn. Det er hjerteblod, det her, for rigtig mange af øens beboere, siger hun.

Planerne for Ø-huset er til dels blevet til virkelighed på baggrund af en undersøgelse, foretaget blandt øboere og sommerhusgæster, der viste, at der var et stort ønske om at få en café på Sejerø.

Senere på foråret vil der blive holdt et møde på øen, hvor øboere og sommerhusgæster vil få mulighed for at give deres besyv med omkring planerne for havnen, fortæller et andet medlem af havnegruppen, Jens Thomassen.

- Vi regner med at holde et møde i kristi himmelfartsferien, siger han.