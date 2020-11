Se billedserie Richo Jørgensen (th.) er tovholder for Café Ung, som åbnede i går. Caféen har åbent mandag, tirsdag onsdag og torsdag.Foto:Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Café Ung byder indenfor til latte og lemonade

Kalundborg - 02. november 2020 kl. 17:08 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Richo Jørgensen, som er tovholder for Café Ung i Kalundborg Ungdomsklub på Skovbrynet i Kalundborg, har lavet en mere moderne klub for unge med en lækker kaffebar i lyse lokaler og et loungeområde med lækre lænestole at hænge ud i.

Mandag var første åbningsdag, og Café Ung skal have åbent mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra klokken 14-21. De unge kan nyde drikkevarerne i lokalerne uden at have mundbind på, da de er undtaget af coronarestriktionerne på det område. Der er stadig fokus på at spritte af og holde afstand.

Planen er, at de unge skal kunne nyde forskellige former for kaffe, kakao eller lemonade, mens de laver lektier, spiller brætspil eller hyggesnakker med vennerne.

Richo Jørgensen har tidligere arbejdet hos en vinhandel i Holbæk, men har været ansat på Kalundborg Ungdomsskole siden august.

Det er tanken, at en håndfuld unge skal hjælpe med at passe caféen, og hvis der interesse for det, skal der også laves et baristakursus, hvor de unge kan lære at lave kaffe.

Onsdag skal der være open stage, hvor eleverne fra Musisk Skole kan optræde.

Nu håber Richo Jørgensen og ungdomsskoleleder Kasper Greve Sørensen at de unge vil bruge tilbuddet.

- Vi kan jo ikke holde en åbningsfest, og vi kan heller ikke komme ud på skolerne i øjeblikket for at fortælle om caféen på grund af corona, så nu håber vi, at de unge stille og roligt vil dukke op, siger Kasper Greve Sørensen.

Han har været leder af Kalundborg Ungdomsskole i fem måneder nu, og det har været en hektisk tid, fordi ungdomsskolen lige er flyttet i nye lokaler.

Der er også planer om på sigt at lave et folkekøkken for unge, men det bliver først, når coronaen har sluppet sit tunge greb.