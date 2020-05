Ninna Larsen foran Cafe Stop Op i Skibbrogade 53. Ninna og hendes mand ser gerne, at en ny cafeejer melder sig.Foto: Jørn Nymand

Café Stop Ops ejere er nu stoppet helt op

I to år har Ninna Larsen drevet sin lille café i Skibbrogade. Nu er cafeen lukket - men måske ikke for altid.

I to år er gæster stoppet op for at få kaffe og kage - eller se på genbrugsting. Men nu er Café Stop Op på Skibbrogade stoppet helt op. Ninna Larsen, indehaver, siger farvel.