Hanna Vestenaa: - Vi skal have smitterisikoen minimeret før mødet. Den er simpelthen for høj i øjeblikket Privatfoto

COVID-19 udsætter stiftende møde i S

- Vi glæder os nemlig til at præsentere foreningen og dens fremtid, men vi skal have smitterisikoen minimeret inden. Den er simpelthen for høj i øjeblikket. Når sundhedsmyndighederne maner til forsigtighed, så følger vi naturligvis de råd, som bliver givet, lyder det fra Hanna Vestenaa på vegne af gruppen, der står bag den nye partiforening.

Hun takker samtidig for de mange positive reaktioner, som gruppen har modtaget for initiativet med en ny S-partiforening i Kalundborg Kommune.

- Der har været mange opmuntringer, siger Hanne Vestenaa, og gør opmærksom på, at man fortsat er velkommen til at kontakte hende og Willy Stig Andersen, hvis man ønsker at være med til en styrkelse af Socialdemokratiet i Kalundborg Kommune. De to er talskvinde/mand for initiativgruppen.