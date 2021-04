Se billedserie Kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen (t.v.), arkitekt Vibeke Willems, borgmester Martin Damm, udviklingsdirektør Michel van der Linden og direktør for AP Ejendomme A/S, Peter Ohlsson. før borgermødet. Foto: Kenn Thomsen

Byudvikling for milliard vil forandre Kalundborg

Kalundborg - 07. april 2021 kl. 20:38

Af Bjarne Robdrup

Det er det mest ambitiøse byudviklingsprojekt i byens historie. Et projekt, som i investerings-selskab med en storspiller på det danske ejendomsmarked, AP Ejendomme A/S, vil skabe helt nye byrum i centrale dele af byen. Og et projekt, som på den lange bane kan løbe op i en milliard kroner indenfor en geografisk ramme fra spidsen af Klosterparkvej og mod syd til Klostertorvet, området omkring slots­rui­nen og ned mod det gamle rådhus og arresten. Boliger i mange forskellige størrelser, væresteder, kultur- og levesteder.

En raket i fire tempi - delt op i fire områder - der etableres over en periode på op mod 10 år. Og så har raketten faktisk et femte ben; udvikling og udbygning af Havneparken, som vil pågå sideløbende over en årrække.

Onsdag aften blev byudviklingsprojektet lagt frem med den store pensel i et virtuelt borgermøde, hvor der politisk, byggeteknisk og økonomisk blev sat en masse ord på en proces, der ikke nødvendigvis er færdig - der kan og vil ske mange forandringer hen ad vejen i den tekniske og politiske proces - men som under alle omstændigheder vil give Kalundborg et »nyt ansigt«.

I sidste ende handler det meget om - og er helt afhængig af - den opbakning og interesse, nuværende borgere i Kalundborg, og borgere udefra, som kunne overveje at bosætte sig i byen, knytter til planerne.

Vil der være den fornødne interesse for et aldeles nyt og anderledes byggeri i en stor skala med moderne byrum og anderledes bykarakterer, end Kalundborg tegnes af i dag? Ét er sikkert: Det er et byforandringsprojekt, man normalt ikke ser i mindre byer som Kalundborg.

- Det handler både om borgere i dagens Kalundborg og om borgere, der finder det attraktivt at blive en del af bybilledet. Det er ikke entydigt et projekt, som handler om at tiltrække nye borgere, som vi også har brug for til nye uddannelser og til det stadigt stigende antal arbejdspladser, Kalundborg genererer, men om byudvikling, der tilgodeser alle; inde og udefra, i alle aldre, sagde borgmester Martin Damm (V).

Direktør i AP Ejendomme A/S, Peter Ohlsson:

- Det er, også for os, et vildt spændende projekt, fordi vi taler med om og vil få en rolle i egentlig byudvikling, både på den korte og den lange bane. Det er en proces med bevægelige mål, projektet lægger op til, og som udfordrer os.

Ohlsson fortsætter:

- Ingen kan jo sige noget om hvor hurtigt byen vil ændre »ansigt«, for det vil ske i et tempo, som afspejler interessen. Men det er under alle omstændigheder en spændende rejse over en årrække, som, vi håber, byen og borgerne har lyst til at tage del i.

I udkastet til rammeaftalen med AP Ejendomme kan man læse, at »Kalundborg Kommune har en vision om, at Kalundborg Kommune skal være et godt sted at leve, arbejde og uddanne sig. Kommunen er samtidig under udvikling til at blive et nationalt, regionalt og internationalt kendt knudepunkt og center for udvikling af avanceret biotekproduktion, med et helt unikt innovationsmiljø for biotek startups og et uddannelsescenter for bioteknologi, proces og produktion«.

Og fortsættelsen lyder:

»Som et led i ­realiseringen af ovenstående og for at understøtte udviklingen, un­derstøtter Kalundborg Kommune et samarbejde mellem AP Ejendomme A/S og Novo Nordisk A/S om et større projekt, som omfatter Biotekbyen Campus, hvor det første konkrete projekt i samarbejdet, nemlig opførelsen af et uddannelses-, forsknings- og innovationscenter, Biomanufacturing Project House Kalundborg, er beliggende. Men også et byudviklingsprojekt i Kalundborg midtby med primært studie-, forsker-, familie- og gæsteboliger (»Projektet«). De nævnte boligtyper forventes at være både ejer- og lejelejligheder.

Novo Fonden og Absalon indgår også i den overordende proces«.

Der er enkelte kommunale ejendomme indenfor rammerne af de fire forandringsområder. Herom fastslås, at »som et led i processen og udviklingen har Kalundborg Kommune søgt det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen om samtykke til at sælge de specifikke, kommunale ejendomme, som indgår i Projektet, til AP Ejendomme A/S, uden offentligt udbud. Ankestyrelsen har med afgørelse af 18. maj 2020 givet samtykke til de i afgørelsen nævnte ejendomme«.