Med byggeriet af en naturlegeplads, en grillhytte, et shelter og rigtige toiletter skal Ulstrup Sønderstrand i endnu højere grad gøres til et samlingspunkt for de lokale beboere i området. Illustration: Anders Kristensen

Bynær strand skal udbygges og gøres til samlingssted

Kalundborg - 11. november 2020 kl. 08:02 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen

Formålet er blandt andet at gøre den bynære strand Ulstrup Sønderstrand til et naturligt samlingspunkt for de lokale beboere, når Røsnæs Udvikling- og Beboerforening nu vil forsyne stedet med shelter, grillhytte, naturlegeplads og rigtige toiletter.

Nordea-fondens Her bor vi-pulje har for nylig støttet projektet med 975.000 kroner, hvilket mere eller mindre er nok til at realisere projektet.

Det vækker stor begejstring i den lokale forening:

- Det er vi selvfølgelig vildt glade for og stolte af, det er sådan noget, som foreninger som os bliver helt høje af, når vi får den her anerkendelse af, at der er nogen, der tror på vores idéer, siger Trine Fogh Lauridsen, der er formand for Røsnæs Udvikling- og Beboerforening.

Hun fortæller, at Sønderstrand, hvor der for nylig er blevet bygget en badebro, allerede fungerer som et samlingspunkt, men at de nye faciliteter skal få endnu flere mennesker til at samles på stranden, hvor de kan dyrke udelivet.

- Vi vil understrege, hvor dejligt et område vi bor i, ved at gøre det her udeliv for børnefamilier nemmere tilgængeligt og gøre Sønderstrand til et naturligt samlingspunkt for de familier, der bor herude, siger formanden og tilføjer, at også Røsnæs Friskole, der har udeskole som sit kendetegn, og de lokale FDF'ere kan få stor gavn af faciliteterne.

Det hele skal fremstå i pagt med naturen, ligesom de forskellige landmarks, der allerede er blevet bygget på Røsnæs.

Også den nye toiletbygning med træk-og slip-toilet, der kommer til at erstatte et meget gammelt muldtoilet, skal bygges i pagt med naturen.

Flere skal nikke ja

Inden byggeriet kan gå i gang, skal de nødvendige tilladelser fra Kystdirektoratet og Kalundborg Kommune indhentes, og af samme grund er der endnu ikke blevet indhentet konkrete tilbud fra udbydere.

- Det kan være, de sætter nogle bestemte rammer for deres godkendelse, som vi skal tage hensyn til i vores videre arbejde, siger formanden og tilføjer, at foreningen på sin hjemmeside også har lagt op til, at de lokale beboere i området kan komme med input eller eventuelle justeringer til projektet, så de på den måde får mulighed for at tage ejerskab over Ulstrups nye samlingssted.

Afhængig af det endelige projekt, vil foreningen muligvis skulle rejse ekstra midler. Formanden regner i øjeblikket med, at der er tale om cirka 100.000 kroner.

Ambitionen er at gå i gang hurtigst muligt, men da en godkendelse fra Kystdirektoratet kan tage flere måneder, vil byggeriet højst sandsynligt ikke gå i gang lige med det samme.