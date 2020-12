Bymidter skal udvikles

- Levende bymidter er en forudsætning for, at vores område er et attraktivt sted at bosætte sig, siger erhvervschef Jens Lerager.

Kalundborg - 10. december 2020 kl. 15:26 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen

- I Kalundborgegnens Erhvervsråd vil vi over det næste par år sætte ekstra meget fokus på at udvikle bymidterne i Kalundborg Kommune. Det vil vi, fordi levende bymidter er en forudsætning for, at vores område er et attraktivt sted at bosætte sig, siger erhvervschef Jens Lerager.

Han oplyser, at Erhvervsrådets kræfter og kompetencer lægges i opgaven. Desuden har rådet ansat Morten Hass Augustsen i rollen som projektleder for Erhvervsrådets arbejde med bymidteindsatser over de næste to år, og der er også en lille pose penge til at understøtte indsatsen.

- Det gør vi i et tæt samarbejde med de lokale erhvervsforeninger og alle andre, der vil arbejde for levende bymidter. Vi har allerede lagt nogle planer for vores indsats, og vi ved, at vi får brug for hjælp, siger erhvervschefen, som tilføjer.

- Én af de ting, vi rigtig gerne vil lykkes med, er at få liv i nogle af de tomme butikslokaler. Vel at mærke liv, der bidrager positivt til bymidtens samlede udtryk og som er levedygtigt over lang tid. Også længe efter, at de to år er gået. Vi vil gerne skabe nye muligheder og oplevelser, der gør, at det samlede udbud i den enkelte bymidte bliver stærkere og mere varieret.

Erhvervsrådet vil lave en konkurrence hvor vinderens gevinst er en butik i to år. Det vil rådet gøre i Kalundborg, i Høng og i Gørlev.

Hvordan den endelige form bliver, afhænger af, hvad der er muligt, men målet er klart; på den ene side at udvælge den idé til en forretning, som, man tror allermest på, kan overleve og vækste ved egen kraft efter de to år - og på den anden side at gøre de første to år så nemme som overhovedet muligt for den nystartede forretning, oplyser erhvervschefen.

Til det formål har erhvervsrådet brug for hjælp til flere ting: En mediepartner, der vil hjælpe med at fortælle historien, følge forløbet og berette om både butikkerne og om dem, der hjælper dem på vej. Et egnet butikslokale med en rigtig fornuftig huslejeløsning. En bogholder eller revisor, der vil hjælpe med regnskabet. En bankforbindelse, der vil rådgive om økonomien. En gruppe erfarne erhvervsfolk, der vil agere sparringspartnere. En elektriker, der vil hjælpe med at etablere lys i butikken. En markedsføringspartner, der vil hjælpe med rådgivning om markedsføring. En tømrer, der vil hjælpe med udstillingsinventar. En maler, der vil hjælpe med at friske butikslokalet op. En IT-leverandør, der vil hjælpe med et kassesystem. Og en jurist, der vil hjælpe med aftaler i forhold til konkurrencen og i forhold til leverandører.

- For at vinde skal forretningsidéen bringe noget nyt til bymidten; et anderledes tilbud, en ny måde at drive butik på eller bare en type butik eller service, som ikke er i bymidten i forvejen. Vinderen skal være både villig og i stand til at finansiere opstart og drift af butikken og være villig til at lade en bankrådgiver vurdere det økonomiske grundlag for forretningsplanen. Vinderen skal også »have hånden på kogepladen« rent økonomisk. Altså selv oppebære en vis økonomisk risiko i forbindelse med projektet.

- Hvis vi lykkes med at få projektet til at fungere, forventer vi os følgende tidsplan, oplyser Jens Lerager:

Medio december 2020 skydes konkurrencen i gang. Ultimo januar 2021 kåres de tre vindere. Februar 2021 gøres forretningerne klar.

Marts 2021 slår forretningerne dørene op. Og senest marts 2023 står forretningerne på egne ben.