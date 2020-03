Brian Vidtøft Nielsen købte sygehuset november sidste år. Nu har han fået byggetilladelse til at bygge kollegiet. Foto: Per Christensen

Byggestart på nyt kollegium

- Jeg fik byggetilladelsen i sidste uge. Håndværkerne var klar til at gå i gang med det samme, siger Brian Vidtøft Nielsen, som købte sygehuset november sidste år med henblik at lave bygningerne om til dels kollegium, dels lejligheder.

De 80 værelser bliver i forskellig størrelse. Der bliver almindelige kollegieværelser med eget badeværelse, og så bliver der små lejligheder med to værelser. Det skyldes, at den oprindelieg rumdeling ikke giver mulighed for bare at lave almindelige kollegieværelser i hele byggeriet.