Udsigten ud over byggepladsen, hvor Postgården engang stod. Naboerne ønskede selv at købe grunden, men fik aldrig muligheden, fortæller de. Foto: Per Christensen

Byggesag: Borgere stævner kommune

En gruppe af beboere på Strandvejen på Reersø Syd for Kalundborg agter nu at gå rettens vej for at stoppe byggeriet af fire dobbelthuse på den grund, hvor Postgården på Reersø tidligere lå.

Beboerne mener, at projektet vil resultere i en væsentlig forringelse af deres boligers værdi, da de fire nye huse blokerer for udsigten ud over Vejlen, og de fortæller, at de gennem en længere periode forgæves har forsøgt at komme i dialog med kommunen om projektet.