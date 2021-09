Se billedserie - Kalundborg skal udvikles til fremtiden, siger Svend Olesen, formand for Venstres vælgerforening i Raklev.Foto: Jørn Nymand

Byggeri i Klosterparken er udvikling af byen

Kalundborg - 01. september 2021 kl. 05:30 Af Ulrik Reimann

Kalundborg Kommune har indgået en rammeaftale med AP Pension om at stå for byggeri i Kalundborg og udvikle bymidten, og i den forbindelse har planerne om byggeri i Klosterparken ført til udbredt modstand.

Det indtryk får man via debatten, via en protest-indsamling og via reaktioner på møder om projektet. Men der findes også tilhængere af projektet.

- Der er ikke noget usædvanligt ved, at man hører modstandere brokke sig. Utilfredse personer reagerer, mens andre, som måske er godt tilfredse med planerne, ikke føler behov for at ytre sig, siger Svend Olesen, formand for Venstres vælgerforening i Raklev.

Han mener, at man selvfølgelig skal værne om fortiden, mens man udvikler byen til fremtiden. Og opførelse af boliger i Klosterparken behøver ikke at spolere noget som helst, mener Svend Olesen.

- Der er i øvrigt ikke rigtig nogen, der bruger den del af parken, hvor man gerne vil bygge boliger, tilføjer han.

Svend Olesen mener, at debatten om boligprojektet er kommet op i et nærmest hysterisk plan.

En anden, der har rost ­projektet, er Kelly Sand­berg, indehaver af Reliving i kælderen under Grand på havnen og administrator for gruppen Kalundborg Midtby.

Han synes, det er en fremragende idé, at det lokale bystyre, uanset partifarve, ønsker at benytte Klosterparken og andre områder i midtbyen til at efterkomme det behov, der er for flere boliger i midtbyen.

Det skal selvsagt sikres, at de projekter, som nu er i støbeskeen, tilpasses, så det nye, det grønne og det gamle, går i spænd sammen.

- Baggrunden for flere boliger i midtbyen er langt mindre bagudskuende, men mere værdiskabende fremad med et ønske om at skabe en nutidig købstad, en ­midtby med liv, baseret på de behov og ønsker, som både nuværende og kommende generationer har til en hverdag i en moderne købstad, siger Kelly Sandberg.

Også fra Lars Wöhlk, ejendoms-udlejer, har der været ros til planerne om byggeri i parken:

- Lad os nu få udviklet byen, for Kalundborg har et vækstpotentiale. Forarbejdet er gjort med havneudvidelse, nye uddannelser, et nærmest evigt voksende erhvervsliv og beslutningen om at få motorvejen helt til Kalundborg, slår Lars ­Wöhlk fast.