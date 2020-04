Byggeri billigere end ventet

I december 2019 blev det overdækkede fællesareal på Rørmosecentret i Gørlev, som er en del af Kompetencecenter for demens, indviet.

Nu er det endelig regnskab for byggeriet på plads, og det viser, at byggeriet har kostet 143.000 kroner færre end forventet. Prisen for byggeriet blev i alt på 3.580.000 kroner.

- Det er jo rigtigt godt, og man er også meget glade og tilfredse med byggeriet, siger Peter Jacobsen (Df), formand for ældre- og sundhedsudvalget, som godkendte regnskabet på seneste møde.